Свыше 400 заявок подали московские бизнесмены на получение компенсационных грантов

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Свыше 400 заявок подали московские бизнесмены на получение грантов по возмещению имущественных и земельных платежей. Об этом рассказал глава столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

Прием заявлений был закрыт 31 декабря 2020 года, уточнил Пуртов. Он добавил, что в настоящее время ведомство рассматривает 370 заявок. Отмечается, что 65 столичных компаний уже получили гранты. Их сумма составила 73,3 миллиона рублей.

Гранты позволяют компенсировать 100 процентов имущественных и земельных платежей за второй квартал 2020 года. Получить сумму могут бизнесмены, сдающие свою недвижимость под гостиницы, торговые объекты, общепит и бытовое обслуживание, если они снизили арендную плату на 50 процентов за необходимый период.

Бизнесмены, использующие недвижимость под собственные предприятия указанных категорий, могут получить грант на 50 процентов компенсации от суммы платежей, сообщили в Telegram-канале «Экономика Москвы».

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