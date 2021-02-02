Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Свыше 400 заявок подали московские бизнесмены на получение компенсационных грантов
Фото: freepik.com

Свыше 400 заявок подали московские бизнесмены на получение компенсационных грантов

Анастасия Волоснова

Город

Свыше 400 заявок подали московские бизнесмены на получение грантов по возмещению имущественных и земельных платежей. Об этом рассказал глава столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

Прием заявлений был закрыт 31 декабря 2020 года, уточнил Пуртов. Он добавил, что в настоящее время ведомство рассматривает 370 заявок. Отмечается, что 65 столичных компаний уже получили гранты. Их сумма составила 73,3 миллиона рублей.

Гранты позволяют компенсировать 100 процентов имущественных и земельных платежей за второй квартал 2020 года. Получить сумму могут бизнесмены, сдающие свою недвижимость под гостиницы, торговые объекты, общепит и бытовое обслуживание, если они снизили арендную плату на 50 процентов за необходимый период.

Бизнесмены, использующие недвижимость под собственные предприятия указанных категорий, могут получить грант на 50 процентов компенсации от суммы платежей, сообщили в Telegram-канале «Экономика Москвы».

Читайте также: Жителям столицы рассказали, как открыть бизнес в Москве в любом возрасте

бизнеспредоставление грантовденежное имущество
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вместо эмоций один сплошной мат

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Родитель, учитель, советник: кто отвечает за воспитание детей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Назло русским умереть от ковида

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Человек беспримерной верности: памяти Василия Ланового

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Вот она — национальная идея

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не на тех нападаете: как защитить врачей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Спасет ли сепарация семью

Все мнения
О проекте