Военный эксперт: Ракеты «Гермес 2.0» будут неуязвимыми для вооружения врагов

Фото: Минобороны РФ

Усовершенствованный ударный комплекс «Гермес 2.0» планирует разработать госкорпорация «Ростех». Новое оружие будет обладать более мощной и скоростной ракетой. Подобная доработка может быть связана с тем, что вооружение уступает современным зенитно-ракетным комплексам НАТО, считает военный эксперт Юрий Кнутов. Об этом он рассказал Nation News.

— «Гермес» — первый комплекс, который способен с высокой точностью поражать цели на дальности до 100 километров, — отметил Юрий Кнутов.

Ракета обладает инерциальной системой наведения, а скорость ее составляет свыше одного Маха. После доработки последний показатель возрастет до восьми Махов. Таким образом, противнику станет сложнее ее обнаружить. По словам эксперта, модернизация комплекса говорит о том, что он имеет огромные возможности для дальнейшего усовершенствования.

Читайте также: Разработка обновленной экипировки для солдат началась в России