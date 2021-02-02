Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Доступ на Красную площадь ограничили по просьбе полиции
Фото: Софья Сандурская / Агентство «Москва»

Доступ на Красную площадь ограничили по просьбе полиции

Анастасия Волоснова

Общество
Россия, Москва, Красная площадь, 1 Карта всех событий

По просьбе полиции был ограничен доступ на Красную площадь в Москве. Об этом рассказали в пресс-службе Федеральной службы охраны.

Доступ на центральную площадь столицы будет ограничен с вечера понедельника. Дата открытия Красной площади не сообщается.

— Красная площадь закрыта для посещения, она была закрыта днем ранее, — отметили в пресс-службе.

Уточняется, что решение было принято по просьбе правоохранительных органов, сообщает РИА Новости.

Читайте также: Похожий на пистолет предмет изъяли у мужчины возле метро «Преображенская площадь»

ФСОКрасная площадьполиция
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вместо эмоций один сплошной мат

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Родитель, учитель, советник: кто отвечает за воспитание детей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Назло русским умереть от ковида

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Человек беспримерной верности: памяти Василия Ланового

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Вот она — национальная идея

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не на тех нападаете: как защитить врачей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Спасет ли сепарация семью

Все мнения
О проекте