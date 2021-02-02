Доступ на Красную площадь ограничили по просьбе полиции
Россия, Москва, Красная площадь, 1 Карта всех событий
По просьбе полиции был ограничен доступ на Красную площадь в Москве. Об этом рассказали в пресс-службе Федеральной службы охраны.
Доступ на центральную площадь столицы будет ограничен с вечера понедельника. Дата открытия Красной площади не сообщается.
— Красная площадь закрыта для посещения, она была закрыта днем ранее, — отметили в пресс-службе.
Уточняется, что решение было принято по просьбе правоохранительных органов, сообщает РИА Новости.
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