Доступ на Красную площадь ограничили по просьбе полиции

Фото: Софья Сандурская / Агентство «Москва»

Россия, Москва, Красная площадь, 1 Карта всех событий

По просьбе полиции был ограничен доступ на Красную площадь в Москве. Об этом рассказали в пресс-службе Федеральной службы охраны.

Доступ на центральную площадь столицы будет ограничен с вечера понедельника. Дата открытия Красной площади не сообщается.

— Красная площадь закрыта для посещения, она была закрыта днем ранее, — отметили в пресс-службе.

Уточняется, что решение было принято по просьбе правоохранительных органов, сообщает РИА Новости.

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