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Губерниев рассказал, как Пугачева могла быть его соведущей на ледовом шоу
Фото: youtube.com /Василий Конов

Губерниев рассказал, как Пугачева могла быть его соведущей на ледовом шоу

Кирилл Николаев

Звезды

Телеведущий Дмитрий Губерниев в интервью журналисту Василию Конову рассказал о том, как певица Алла Пугачева однажды участвовала в шоу «Звездный лед» на телеканале «Россия-1». Видео опубликовано на You-Tube.

Губерниев рассказал, что 12 лет назад выступал соведущим проекта. Он комментировал происходящее на льду. Супруг Примадонны российской эстрады Максим Галкин хотел, чтобы Пугачева пришла на один из эфиров в качестве специального гостя, но певица сказала, что пойдет комментировать к Губерниеву.

— Максим сильно переживал, ты же понимаешь, что если со мной села Алла Борисовна, то даже мне кажется Татьяна Анатольевна (Тарасова — Прим «ВМ») уже бы запереживала, — отметил Губерниев.

Телеведущий заявил, что в итоге Пугачева не была допущена к репортажу, но на финальном гала-вечере она говорила про успех проекта. Певица сообщила, что очень любит своего мужа и отметила Губерниева как замечательного ведущего.

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проектАлла ПугачеваДмитрий Губерниев
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