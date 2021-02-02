«Каким местом она зарабатывает»: Садальский резко ответил Бородиной на слова о зарплатах россиян

Фото: sadalskij.livejournal.com

Источники доходов Ксении Бородиной могут оказаться достаточно сомнительными, чтобы она рассуждала о низких зарплатах россиян. Высказывание известной телеведущей «Вечерняя Москва» обсудила с актером, заслуженным артистом РСФСР Станиславом Садальским.

Ранее ведущая телепроекта «Дом-2» заявила, что россияне, зарабатывающие 20 тысяч рублей в месяц, сами это «допустили» или «выбрали для себя». Она призвала не сидеть на месте и превратить «зависть в позитивную мотивацию».

В свою очередь, Садальский признался, что «Дом-2» не смотрел, так как четко понимает, какой уровень развития у участников этой программы.

— Я такие шоу не смотрю и не знаю, каким местом Ксения Бородина зарабатывает, — сказал собеседник «ВМ».

Он признался, что работает актером всю свою жизнь (Садальскому сейчас 69 лет — прим. «ВМ»), но есть некоторые артисты, которым достаточно сняться в паре фильмов, и они обеспечены на всю жизнь.

Садальский выразил мнение, что в России действительно непросто жить, тогда как история про безбедное существование после съемок в двух-трех картинах — это не его случай.

— Мне остается только процитировать Пушкина: «Угораздило меня родиться в России с душою, да еще с талантом», — заключил артист.

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