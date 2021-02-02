Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Каким местом она зарабатывает»: Садальский резко ответил Бородиной на слова о зарплатах россиян
Фото: sadalskij.livejournal.com

«Каким местом она зарабатывает»: Садальский резко ответил Бородиной на слова о зарплатах россиян

Ростислав Зубков

Звезды

Источники доходов Ксении Бородиной могут оказаться достаточно сомнительными, чтобы она рассуждала о низких зарплатах россиян. Высказывание известной телеведущей «Вечерняя Москва» обсудила с актером, заслуженным артистом РСФСР Станиславом Садальским.

Ранее ведущая телепроекта «Дом-2» заявила, что россияне, зарабатывающие 20 тысяч рублей в месяц, сами это «допустили» или «выбрали для себя». Она призвала не сидеть на месте и превратить «зависть в позитивную мотивацию».

В свою очередь, Садальский признался, что «Дом-2» не смотрел, так как четко понимает, какой уровень развития у участников этой программы.

— Я такие шоу не смотрю и не знаю, каким местом Ксения Бородина зарабатывает, — сказал собеседник «ВМ».

Он признался, что работает актером всю свою жизнь (Садальскому сейчас 69 лет — прим. «ВМ»), но есть некоторые артисты, которым достаточно сняться в паре фильмов, и они обеспечены на всю жизнь.

Садальский выразил мнение, что в России действительно непросто жить, тогда как история про безбедное существование после съемок в двух-трех картинах — это не его случай.

— Мне остается только процитировать Пушкина: «Угораздило меня родиться в России с душою, да еще с талантом», — заключил артист.

Читайте также: «Занавес»: Садальский с партнершей по сцене устроил «разборки» в поезде

Станислав СадальскийКсения Бородинаденьги
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вместо эмоций один сплошной мат

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Родитель, учитель, советник: кто отвечает за воспитание детей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Назло русским умереть от ковида

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Человек беспримерной верности: памяти Василия Ланового

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Вот она — национальная идея

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не на тех нападаете: как защитить врачей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Спасет ли сепарация семью

Все мнения
О проекте