Алексея Навального осудили на 3,5 года колонии общего режима

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Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде приговорил блогера Алексея Навального к 3,5 года колонии общего режима. Об этом во вторник, 2 февраля, рассказали в пресс-службе суда.

Суд удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. До вступления приговора в законную силу в отношении Навального избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. У сторон есть десять дней на обжалование приговора, сообщает ТАСС.

Согласно приговору суда, Навальному зачли время, проведенное под домашним арестом. Таким образом, он проведет в заключении меньше 3,5 года. Сторона защиты собирается обжаловать приговор.

Напомним, блогера Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после прилета из Берлина. Его задержание прошло на основании вынесенного 29 декабря 2020 года постановления, согласно которому Навальный был объявлен в розыск за систематические нарушения испытательного срока. Алексея Навального 30 декабря 2014 года осудили за мошенничество в отношении компаний «Ив Роше» и «Многопрофильная процессинговая компания». Его приговорили к 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет. Два раза в месяц Навальный был обязан являться в Уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации.

В 2017 году испытательный срок блогеру продлили на год — до 29 декабря 2020 за неявки в инспекцию. Кроме того, в отношении Навального было возбуждено новое уголовное дело о клевете, порочащей честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны. С 1 января 2020 года блогер также многократно нарушал обязанность явиться на регистрацию, а с 24 сентября 2020 года полностью уклонился от предусмотренного законом контроля. УФСИН по Москве объявила его в розыск 29 декабря 2020 года. Уголовно-исполнительная инспекция обратилась в суд с представлением об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда.

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