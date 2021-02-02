Суд выписал штраф таможеннику аэропорта Домодедово за получение взятки

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Россия, Московская область, городской округ Домодедово, аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова Карта всех событий

Прокуратура признала виновным сотрудника таможни аэропорта Домодедово в получении взятки и служебном подлоге. Мужчину оштрафовали на 540 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Подмосковья.

По данным следствия, в ноябре 2018 года таможенник Александр Елоев получил от пассажира взятку за снижение административного штрафа. У дававшего взятку гражданина из Ашхабада была обнаружена незадекларированная иностранная валюта.

— В ноябре 2018 года Елоев, замещая должность главного государственного таможенного инспектора отдела специальных таможенных процедур № 3 таможенного поста аэропорта Домодедово, в помещении поста получил от прибывшего из города Ашхабад гражданина взятку за снижение суммы обнаруженных при нем незадекларированных денежных средств в иностранной валюте в целях уменьшения полагавшегося ему размера административного штрафа путем внесения заведомо ложных сведений в акт таможенного досмотра, — сказали в ведомстве.

Мужчину лишили права занимать определенные должности на три года и выписали штраф. Соответствующее решение вынес Домодедовский городской суд, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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