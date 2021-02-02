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Суд выписал штраф таможеннику аэропорта Домодедово за получение взятки
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Суд выписал штраф таможеннику аэропорта Домодедово за получение взятки

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Московская область, городской округ Домодедово, аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова Карта всех событий

Прокуратура признала виновным сотрудника таможни аэропорта Домодедово в получении взятки и служебном подлоге. Мужчину оштрафовали на 540 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Подмосковья.

По данным следствия, в ноябре 2018 года таможенник Александр Елоев получил от пассажира взятку за снижение административного штрафа. У дававшего взятку гражданина из Ашхабада была обнаружена незадекларированная иностранная валюта.

— В ноябре 2018 года Елоев, замещая должность главного государственного таможенного инспектора отдела специальных таможенных процедур № 3 таможенного поста аэропорта Домодедово, в помещении поста получил от прибывшего из города Ашхабад гражданина взятку за снижение суммы обнаруженных при нем незадекларированных денежных средств в иностранной валюте в целях уменьшения полагавшегося ему размера административного штрафа путем внесения заведомо ложных сведений в акт таможенного досмотра, — сказали в ведомстве.

Мужчину лишили права занимать определенные должности на три года и выписали штраф. Соответствующее решение вынес Домодедовский городской суд, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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