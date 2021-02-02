Пожарные ликвидировали возгорание на севере Москвы

Фото: Пелагия Замятина ,«Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Полярная улица, 54к3 Карта всех событий

Пожарные ликвидировали возгорание, которое произошло на севере Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по столице.

Причиной пожара стало возгорание вещей и мебели на третьем этаже жилого дома по адресу улица Полярная, дом 54, корпус 3. Уточняется, что площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Пожарные оперативно выехали на место происшествия и ликвидировали огонь в 20:16 по московскому времени. Людей предварительно вывели из здания, добавили в пресс-службе. О пострадавших во время инцидента не сообщается.

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