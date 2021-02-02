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Пожарные ликвидировали возгорание на севере Москвы
Фото: Пелагия Замятина ,«Вечерняя Москва»

Пожарные ликвидировали возгорание на севере Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Полярная улица, 54к3 Карта всех событий

Пожарные ликвидировали возгорание, которое произошло на севере Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по столице.

Причиной пожара стало возгорание вещей и мебели на третьем этаже жилого дома по адресу улица Полярная, дом 54, корпус 3. Уточняется, что площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Пожарные оперативно выехали на место происшествия и ликвидировали огонь в 20:16 по московскому времени. Людей предварительно вывели из здания, добавили в пресс-службе. О пострадавших во время инцидента не сообщается.

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МЧСликвидация огняпожар
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