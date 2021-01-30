Пожарные предотвратили взрыв баллонов с газом на северо-западе Москвы
Пожарным удалось предотвратить взрыв газовых баллонов во время пожара на северо-западе Москвы. Об этом в субботу, 30 января, сообщила пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
— Благодаря слаженным и героическим действиям личного состава пожарно-спасательных подразделений удалось предотвратить взрыв газовых баллонов, — цитирует пресс-службу ТАСС.
Пожарные тушили возгорание под прикрытием бронещитов. Сообщается, что тушение осложнялось нагромождением зданий и сооружений.
Ранее стало известно о крупном пожаре в Москве по адресу Походный проезд, дом № 24. Уточнялось, что горит топливозаправщик. К месту возгорания вылетели три пожарных вертолета. Пожар локализован на площади 500 квадратных метров. Уточняется, что в результате возгорания пострадал один человек.
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