Три пожарных вертолета вылетели к месту возгорания на северо-западе Москвы
Россия, Москва, Походный проезд, 24 Карта всех событий
Три вертолета вылетели на тушение пожара, произошедшего на северо-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС в субботу, 30 января.
— Три пожарных вертолета направляются к месту пожара на северо-западе Москвы, при необходимости они будут задействованы, — передает сообщение РИА Новости.
В пресс-службе отметили, что площадь возгорания устанавливается, информации о пострадавших не поступало.
Ранее стало известно о крупном пожаре по адресу Походный проезд, дом № 24. Уточнялось, что происходит возгорание топливозаправщика.
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