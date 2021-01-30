Три пожарных вертолета вылетели к месту возгорания на северо-западе Москвы

Фото: Федор Ивандиков, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Походный проезд, 24 Карта всех событий

Три вертолета вылетели на тушение пожара, произошедшего на северо-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС в субботу, 30 января.

— Три пожарных вертолета направляются к месту пожара на северо-западе Москвы, при необходимости они будут задействованы, — передает сообщение РИА Новости.

В пресс-службе отметили, что площадь возгорания устанавливается, информации о пострадавших не поступало.

Видео: Федор Ивандиков, «Вечерняя Москва»

Ранее стало известно о крупном пожаре по адресу Походный проезд, дом № 24. Уточнялось, что происходит возгорание топливозаправщика.

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