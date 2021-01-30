Один человек пострадал при пожаре на топливозаправщике в Москве

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Россия, Москва, Походный проезд, 24 Карта всех событий

На северо-западе Москвы при пожаре на топливозаправщике пострадал один человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по столице в субботу, 30 января.

— К сожалению, пострадал один человек, — говорится в сообщении ведомства в Twitter-аккаунте.

Видео: Федор Ивандиков, «Вечерняя Москва»

Ранее стало известно о крупном пожаре в Москве по адресу Походный проезд, дом № 24. Уточнялось, что горит топливозаправщик. К месту возгорания вылетели три пожарных вертолета. Пожар локализован на площади 500 квадратных метров.

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