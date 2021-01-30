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Три пожарных вертолета вылетели к месту возгорания на северо-западе Москвы
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Около 40 баллонов с пропаном находятся рядом с горящим топливозаправщиком в Москве
Фото: Федор Ивандиков, «Вечерняя Москва»

Около 40 баллонов с пропаном находятся рядом с горящим топливозаправщиком в Москве

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Походный проезд, 24Карта всех событий

До 40 газовых баллонов с пропаном находятся около горящего топливозаправщика на северо-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС в субботу, 30 января.

В пресс-службе ведомства отметили, что площадь возгорания составляет 100 квадратных метров.

Видео: Федор Ивандиков, «Вечерняя Москва»

РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что огонь с загоревшегося топливозаправщика на северо-западе Москвы перекинулся на стоящий рядом автомобиль с газовыми баллонами.

По предварительной информации, газовые баллоны пустые.

— Горит топливозаправщик, рядом находится машина с газовыми баллонами, на нее перекинулся огонь. По предварительным данным, баллоны без газа. Подойти никто близко не может, — уточнил источник.

Ранее стало известно о крупном пожаре в Москве по адресу Походный проезд, дом № 24. Уточнялось, что происходит возгорание топливозаправщика. К месту возгорания вылетели три пожарных вертолета.

Читайте также: Газовый баллон взорвался в подземном переходе в Челябинске

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