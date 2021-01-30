Около 40 баллонов с пропаном находятся рядом с горящим топливозаправщиком в Москве
До 40 газовых баллонов с пропаном находятся около горящего топливозаправщика на северо-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС в субботу, 30 января.
В пресс-службе ведомства отметили, что площадь возгорания составляет 100 квадратных метров.
РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что огонь с загоревшегося топливозаправщика на северо-западе Москвы перекинулся на стоящий рядом автомобиль с газовыми баллонами.
По предварительной информации, газовые баллоны пустые.
— Горит топливозаправщик, рядом находится машина с газовыми баллонами, на нее перекинулся огонь. По предварительным данным, баллоны без газа. Подойти никто близко не может, — уточнил источник.
Ранее стало известно о крупном пожаре в Москве по адресу Походный проезд, дом № 24. Уточнялось, что происходит возгорание топливозаправщика. К месту возгорания вылетели три пожарных вертолета.
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