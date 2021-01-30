Пожар на топливозаправщике в Москве локализован на площади 500 «квадратов»
На северо-западе Москвы пожар локализовали на площади 500 квадратных метров. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по столице в субботу, 30 января.
— В 13:46 по московскому времени пожар локализован на площади 500 квадратных метров, — говорится в Twitter-аккаунте ведомства.
В МЧС отметили, что на месте возгорания работает вертолет, проводится также авиаразведка. К месту пожара направлено более 120 человек личного состава и 30 единиц техники.
На данный момент пожарный вертолёт совершил 2 сброса воды. pic.twitter.com/zRPKJzILDl— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) January 30, 2021
Ранее стало известно о крупном пожаре в Москве по адресу Походный проезд, дом № 24. Уточнялось, что горит топливозаправщик. К месту возгорания вылетели три пожарных вертолета.
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