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«Мы можем перезваниваться»: Губерниев рассказал о дружбе с Кабаевой
Фото: Youtube.com / Василий Конов

«Мы можем перезваниваться»: Губерниев рассказал о дружбе с Кабаевой

Кирилл Николаев

Спорт

Телеведущий Дмитрий Губерниев в интервью журналисту Василию Конову рассказал о дружбе с олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Алиной Кабаевой. Видео опубликовано на YouTube.

Губерниев сообщил, что у него есть номер Кабаевой. В последний раз журналист общался с олимпийской чемпионкой 6 октября 2020 года. Кабаева поздравила телеведущего с днем рождения.

— Мы можем перезваниваться, чаще мы это делаем с ее помощницей, мне была подарена бутылка шампанского на Новый год, — отметил Губерниев.

По его словам, Кабаева подарила марку шампанского, которую Губерниев сам часто покупает.

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