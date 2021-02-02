«Мы можем перезваниваться»: Губерниев рассказал о дружбе с Кабаевой
Телеведущий Дмитрий Губерниев в интервью журналисту Василию Конову рассказал о дружбе с олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Алиной Кабаевой. Видео опубликовано на YouTube.
Губерниев сообщил, что у него есть номер Кабаевой. В последний раз журналист общался с олимпийской чемпионкой 6 октября 2020 года. Кабаева поздравила телеведущего с днем рождения.
— Мы можем перезваниваться, чаще мы это делаем с ее помощницей, мне была подарена бутылка шампанского на Новый год, — отметил Губерниев.
По его словам, Кабаева подарила марку шампанского, которую Губерниев сам часто покупает.
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