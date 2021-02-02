Губерниев рассказал, о чем спросил бы Путина на ежегодной пресс-конференции

Фото: Youtube.com / Василий Конов

Журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что не знает, почему журналистка «Матч ТВ» Ольга Богословская спросила президента России Владимира Путина на ежегодной пресс-конференции об интимном видео с участием капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы. Об этом он сообщил в интервью журналисту Василию Конову. Видео опубликовано на YouTube.

Губерниев отметил, что не стал бы задавать такой вопрос. Он рассказал, что тогда в декабре спросил бы президента про Григория Родченкова, а именно про тот закон, который вышел в США.

Телеведущий подчеркнул, что нужно спросить Богословскую о том, почему она решила задать вопрос про видео Дзюбы.

— Может быть, просто она решила спортсменов поддержать таким образом, которые попадают в разные неловкие и нелепые ситуации, пожалуйста, почему нет, — заявил Губерниев.

Напомним, сенат США принял законопроект, позволяющий судам Америки выносить уголовные приговоры за применение допинга на соревнованиях, в которых участвуют американские спортсмены. Документ подписал бывший президент США Дональд Трамп. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, этот документ — попытка распространить свою юрисдикцию на другие страны, что вызывает у России обеспокоенность.

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