Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Губерниев рассказал, о чем спросил бы Путина на ежегодной пресс-конференции
Фото: Youtube.com / Василий Конов

Губерниев рассказал, о чем спросил бы Путина на ежегодной пресс-конференции

Кирилл Николаев

Спорт

Журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что не знает, почему журналистка «Матч ТВ» Ольга Богословская спросила президента России Владимира Путина на ежегодной пресс-конференции об интимном видео с участием капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы. Об этом он сообщил в интервью журналисту Василию Конову. Видео опубликовано на YouTube.

Губерниев отметил, что не стал бы задавать такой вопрос. Он рассказал, что тогда в декабре спросил бы президента про Григория Родченкова, а именно про тот закон, который вышел в США.

Телеведущий подчеркнул, что нужно спросить Богословскую о том, почему она решила задать вопрос про видео Дзюбы.

— Может быть, просто она решила спортсменов поддержать таким образом, которые попадают в разные неловкие и нелепые ситуации, пожалуйста, почему нет, — заявил Губерниев.

Напомним, сенат США принял законопроект, позволяющий судам Америки выносить уголовные приговоры за применение допинга на соревнованиях, в которых участвуют американские спортсмены. Документ подписал бывший президент США Дональд Трамп. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, этот документ — попытка распространить свою юрисдикцию на другие страны, что вызывает у России обеспокоенность.

Читайте также: Губерниев рассказал, как Пугачева могла быть его соведущей на ледовом шоу

Дмитрий ГуберниевВладимир ПутинГригорий Родченков
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вместо эмоций один сплошной мат

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Родитель, учитель, советник: кто отвечает за воспитание детей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Назло русским умереть от ковида

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Человек беспримерной верности: памяти Василия Ланового

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Вот она — национальная идея

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не на тех нападаете: как защитить врачей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Спасет ли сепарация семью

Все мнения
О проекте