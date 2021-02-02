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Дистанционное обучение продолжат более двух тысяч иностранных студентов МПГУ
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Дистанционное обучение продолжат более двух тысяч иностранных студентов МПГУ

Анастасия Чанцева

Город

Иностранные студенты Московского педагогического государственного университета (МПГУ) продолжат учиться в дистанционном режиме после 8 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

— Более двух тысяч иностранных студентов еще не могут вернуться и приступить к очным занятиям. Для них продолжится дистанционное образование, — уточнил ректор вуза Алексей Лубков.

Он также добавил, что остальные учащиеся вуза с 8 февраля будут продолжать обучение в смешанном формате. То есть лекции будут проходить дистанционно, а практические и лабораторные работы — в аудиториях.

Ректор пояснил, что в общежитии университета сейчас проживают более 4 тысяч студентов. А очников МПГУ по Москве более 17,5 тысячи.

— И все они соскучились по живому общению с преподавателями и друг с другом, — заключил Лубков.

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