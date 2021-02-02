«Грандиозное событие»: Анфиса Чехова поделилась фото сына с короткой стрижкой

Фото: instagram.com/achekhova

Телеведущая и певица Анфиса Чехова поделилась с поклонниками фотографией своего сына Соломона после того, как ему сменили образ.

— Какое у нас грандиозное событие произошло, — подписала фотографию телеведущая.

По словам певицы, Соломон всю жизнь проходил с длинными волосами. Однако некоторое время назад он начал просить сменить ему стрижку.

— Мне нравились его длинные волосы, и я все надеялась, что однажды они снова закудрятся, как было в его раннем детстве! Как было и есть у его папы, — отметила актриса в своем Instagram-аккаунте.

Поклонники звезды отметили, что ее сын похорошел после смены образа.

«Хороший мальчик! Красавчик!»; «Так он выглядит очень мужественно»; «Ему очень идет. Такой стал взрослый», — написали поклонники в комментариях.

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