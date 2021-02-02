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МЧС выяснит причины пожара в детском доме на северо-востоке Москвы
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

МЧС выяснит причины пожара в детском доме на северо-востоке Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Полярная улица, 54к3 Карта всех событий

МЧС выясняет причины пожара, который произошел в детском доме на северо-востоке Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства по СВАО.

Сообщение о возгорании поступило в 19:44 по московскому времени, сообщил заместитель начальника местного управления МЧС Сергей Балонин. От уточнил, что пожар произошел на третьем этаже здания.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло по адресу улица Полярная, дом 54, строение 3. После вызова на место происшествия оперативно выехала пожарная бригада.

— Первые силы были направлены на поиск и эвакуацию людей. Было организовано взаимодействие с администрацией объекта, до прибытия пожарной охраны эвакуация детей была произведена в полном составе. В помещениях людей нет... Организована вентиляция помещений, — сказал пожарный.

Балонин отметил, что в результате пожара никто не пострадал. Огонь был ликвидирован в 20:16 по московскому времени, сообщает РИА Новости.

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