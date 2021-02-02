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Дептранс сообщил о восстановлении движения трамваев на востоке Москвы
Фото: Антон Гердо

Дептранс сообщил о восстановлении движения трамваев на востоке Москвы

Анастасия Волоснова

Город
3, 1-я улица Бухвостова, Москва, Россия Карта всех событий

Движение трамваев и автобусов на северо-востоке Москвы было восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.

Отмечается, что проезд освобожден на улицах 3-я Бухвостова и 1-я Бухвостова, а также в Проектируемом проезде, 917.

В Дептрансе уточнили, что маршруты общественного транспорта также вернулись в привычный режим работы. Сообщается, что в соответствии с расписанием начали ездить трамваи №№ 7, 11, 46 и автобусы №№ 80, 86, 86к, 265 и 311.

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