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Основатель Amazon Джефф Безос покинет пост генерального директора компании
Джефф Безос покинет свой пост в третьем квартале 2021 года/ Фото: twitter.com/JeffBezo

Основатель Amazon Джефф Безос покинет пост генерального директора компании

Юлия Курганова

В мире

Основатель компании Amazon Джефф Безос покинет пост генерального директора в этом году. Об этом сообщается на сайте корпорации во вторник, 2 февраля.

Безос уйдет со своего поста в третьем квартале 2021 года, он перейдет на должность исполнительного председателя совета директоров. Новым гендиректором компании станет возглавляющий сейчас Amazon Web Services Энди Джесси.

Согласно рейтингу Forbes, Джефф Безос является самым богатым человеком в мире, его состояние составляет примерно 193,3 миллиарда долларов.

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