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Девять жилых домов — объектов культурного наследия отреставрируют за счет городских субсидий
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Девять жилых домов — объектов культурного наследия отреставрируют за счет городских субсидий

Василиса Чернявская 

Город

Девять жилых многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, отреставрируют в Москве в этом году за счет городских субсидий. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, в этих домах, согласно утвержденному плану, начнется капитальный ремонт.

— Он будет проводиться в пределах средств, которые были накоплены жителями за счет минимального размера взноса, — отметил Петр Бирюков. — В связи с наличием сложного архитектурного декора дома нуждаются и в реставрации, которая будет проведена на средства городского бюджета.

Заммэра пояснил, что за счет субсидий планируется проведение работ по сложным архитектурным элементам, включая реставрацию лепного декора, штукатурки, тянутых карнизов, барельефов, художественных ограждений балконов и парапетов, выполнение ряда других работ.

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в настоящее время завершены разработка и согласование необходимой документации. Проектные решения на все указанные дома получили положительное заключение государственной экспертизы.

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Петр Бирюковмногоквартирный домМосква
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