Названы услуги столичного департамента городского имущества, которые можно получить онлайн

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Департамент городского имущества Москвы предоставляет 35 услуг, связанных с имуществом или землей. Здесь можно встать на учет по улучшению жилищных условий, приобрести со скидкой участок земли и оформить права на уже арендуемое у столицы помещение для реализации малого бизнеса.

На сегодняшний день 24 из 35 госуслуг в сфере имущественно-земельных и жилищных отношений осуществляются онлайн на портале mos.ru.

— По статистике последних пяти лет количество обращений за госуслугами Департамента городского имущества стабильно превышает 100 тысяч в год. При этом все больше граждан выбирают услуги в электронном виде, отказываясь от бумажной альтернативы, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, таких обращений еще в 2015 году было всего около пяти процентов, тогда как в 2020 году — 26,3 процента. Ежегодно список услуг, получаемых в электронном формате, увеличивается. Так, в 2015 году онлайн были доступны 13 госуслуг, а уже в 2020 — почти в два раза больше.

— В 2015 году онлайн были доступны 13 госуслуг, в конце 2020 года — почти вдвое больше. В 2021 году все услуги в сфере имущественно-земельных и жилищных отношений будут доступны онлайн, — подчеркнул Владимир Ефимов.

Жители столицы чаще всего обращаются в департамент за документами на квартиры и дома. Самой популярной услугой стало получение получение информации о правах на жилье, которое было зарегистрировано до 31 января 1998 года. Также москвичи часто прибегают к приватизации жилья, после которой владельцы могут распоряжаться имуществом по собственному желанию.

Онлайн можно узнать информацию о заключении договоров социального найма, получить согласие на обмен жилья по договору социального найма или деприватизировать квартиру.

Помимо этого, в электронном виде можно получить госуслуги по очереди на улучшение жилищных условий, а также информацию по строительству дома, узнать о льготах для бизнеса и обзавестись точкой на карте, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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