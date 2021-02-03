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Медики рассказали, как правильно восполнить дефицит витамина C
брокколи

Медики рассказали, как правильно восполнить дефицит витамина C

Анастасия Колоскова

Здоровье

Телевизионный врач Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус рассказали, какие продукты на самом деле следует употреблять, чтобы восполнить дефицит витамина C в организме.

По словам Продеуса, ошибочно полагать, что витамин содержат в основном кислые продукты. Иммунолог заявил, что лидером по количеству витамина C является болгарский перец. Он напомнил, что суточная норма этого микроэлемента составляет 100 миллиграммов.

Среди лидеров по содержанию витамина C оказались черная смородина и перец чили. После них следуют петрушка, шпинат, брокколи и капуста Кале.

— Если эти продукты заморозить, то количество витамина C вырастет в десять раз, — заявила Малышева во время программы «Жить Здорово!» на Первом канале.

Важный микроэлемент также содержат киви, лимон и апельсин.

Авторы передачи предупредили, что для сохранения витамина С в продуктах важно не подвергать их термической обработке.

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