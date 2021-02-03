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Диетолог назвала правила приема витаминов в конце зимы
Фото: Pexels / Anna Shvets

Диетолог назвала правила приема витаминов в конце зимы

Юлия Курганова

Здоровье

Диетолог Нурия Дианова рассказала о правилах приема витаминов. Она отметила, что желание восполнить недостаток витаминов в организме следует начать реализовывать с минимального обследования.

Специалист порекомендовала сдать анализ крови, который позволит определить необходимые добавки в рацион.

— Максимум, что имеет смысл — принять курсом комплекс витаминов в надежде компенсировать небольшой их недостаток. Принимать постоянно не стоит, но сейчас, когда в продуктах меньше полезных веществ, можно попробовать. Пару месяцев — чтобы повысить сопротивляемость организма, — рассказала диетолог.

Она подчеркнула, что категорически против «огульного самолечения». Лечебную дозу любого витамина нужно принимать только в случае выраженного дефицита.

Например, при назначении витамина D, как правило, пропивают двухнедельный курс, затем сдают анализ на контроль уровня вещества в организме и дальше выходят на поддерживающую терапию. Магний неврологи рекомендуют пить курсом, а витамин С принимать в умеренном количестве.

Дианова напомнила, что витамины содержатся во фруктах и овощах, но их содержание зависит от времени хранения продуктов. Чем дольше они «лежат на полках», тем меньше в них полезного, передает портал «360».

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