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Врач-диетолог рассказала о пользе и вреде субпродуктов
Фото: Олег Сыров, «Вечерняя Москва»

Врач-диетолог рассказала о пользе и вреде субпродуктов

Юлия Курганова

Здоровье

В небольших количествах субпродукты — печень, сердце, язык— полезны. Но их не следует часто употреблять в пищу. Об этом сообщила врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Она отметила, что раньше субпродукты были в рекомендациях по лечебному питанию. Позже их оттуда убрали, но данные продукты можно иногда использовать, чтобы разнообразить свой рацион.

— Можно использовать, например, отварной язык в качестве белкового продукта, это лучше, чем колбасы, потому что это чистое мясо. Печень можно использовать, главное — не жарить ее и не добавлять майонез. Можно делать печеночные оладьи, если запекать в духовке. Иногда можно использовать сердце. Можно готовить паштеты из печени или, например, тушить куриную, индюшачью печень, она более нежная, быстро готовится и меньше горчит, чем, допустим, говяжья, — сказала врач в интервью радио Sputnik.

Она добавила, что в субпродуктах содержится гемовое железо, которое лучше усваивается.

Диетолог объяснила, почему, например, печень не следует употреблять слишком часто. Этот орган является фильтром у животных, соответственно через него проходят различные компоненты, в том числе и токсические. Поэтому считается, что если употреблять печень не более двух раз в месяц по 100-150 граммов, то это не приведет к негативным последствиям.

Дианова отметила, что некоторым людям лучше совсем отказаться от потребления субпродуктов. Так, при подагре, мочекаменной болезни и обострениях любых заболеваний нужно исключить их из рациона.

Читайте также: Диетолог объяснила, почему субпродукты содержат больше питательных веществ, чем мясо

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