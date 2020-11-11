Диетолог объяснила, почему субпродукты содержат больше питательных веществ, чем мясо

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Диетолог Марият Мухина рассказала, что субпродукты содержат намного больше питательных веществ, чем красное мясо. Об этом сообщает «МИР 24».

— Мы делали с блогерами такой эксперимент: за сто рублей приготовили прекрасный обед из желудочков — это чистый белок. А печень курицы — кладезь железа. Вы ни в одном красном мясе не получите столько железа, сколько содержится в печени, — сказала она.

Врач рассказала, что для поддержания сбалансированного питания нужно дважды в неделю есть красное мясо, дважды — субпродукты, еще столько же — морепродукты и рыбу.

Она отметила, что на первом месте в рационе должны быть белковые продукты, на втором — овощи и фрукты, желательно свежие.

— Та же капуста, особенно квашеная, содержит огромную дозу витамина С. Очень много витамина С в луке, есть овощи, которые богаты фитонцидами, — лук и чеснок — это растительные антибиотики. На третьем месте цитрусовые. Есть ягоды, которые богаты бензойной кислотой, консервантами — они тоже являются растительными антибиотиками широкого спектра действия: черника, клюква, малина... На пятом месте — растения-антисептики: имбирь, корица, гвоздика, куркума — все, что влияет на иммунные процессы, — добавила врач.

Ранее сайт argumenti.ru писал, что заведующая лабораторией возрастной нутрициологии ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, кандидат медицинских наук Екатерина Пырьева рассказала о том, как формируются и меняются вкусовые предпочтения у человека. Она объяснила, что люди, предпочитающие соленое, имеют пониженное артериальное давление, стремление к употреблению острой пищи характеризуется недостаточной секрецией в желудке, а повышенная любовь к сладкому бывает обычно у людей с признаками нестабильности метаболизма глюкозы.

Источник: mir24.tv

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