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Диетолог объяснила, почему субпродукты содержат больше питательных веществ, чем мясо
Фото: pixabay.com

Диетолог объяснила, почему субпродукты содержат больше питательных веществ, чем мясо

Оксана Васильева

Здоровье

Диетолог Марият Мухина рассказала, что субпродукты содержат намного больше питательных веществ, чем красное мясо. Об этом сообщает «МИР 24».

— Мы делали с блогерами такой эксперимент: за сто рублей приготовили прекрасный обед из желудочков — это чистый белок. А печень курицы — кладезь железа. Вы ни в одном красном мясе не получите столько железа, сколько содержится в печени, — сказала она.

Врач рассказала, что для поддержания сбалансированного питания нужно дважды в неделю есть красное мясо, дважды — субпродукты, еще столько же — морепродукты и рыбу.

Она отметила, что на первом месте в рационе должны быть белковые продукты, на втором — овощи и фрукты, желательно свежие.

— Та же капуста, особенно квашеная, содержит огромную дозу витамина С. Очень много витамина С в луке, есть овощи, которые богаты фитонцидами, — лук и чеснок — это растительные антибиотики. На третьем месте цитрусовые. Есть ягоды, которые богаты бензойной кислотой, консервантами — они тоже являются растительными антибиотиками широкого спектра действия: черника, клюква, малина... На пятом месте — растения-антисептики: имбирь, корица, гвоздика, куркума — все, что влияет на иммунные процессы, — добавила врач.

Ранее сайт argumenti.ru писал, что заведующая лабораторией возрастной нутрициологии ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, кандидат медицинских наук Екатерина Пырьева рассказала о том, как формируются и меняются вкусовые предпочтения у человека. Она объяснила, что люди, предпочитающие соленое, имеют пониженное артериальное давление, стремление к употреблению острой пищи характеризуется недостаточной секрецией в желудке, а повышенная любовь к сладкому бывает обычно у людей с признаками нестабильности метаболизма глюкозы.

Источник: mir24.tv

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