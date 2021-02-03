Более семи тысяч платежей совершили москвичи на благотворительном сервисе

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Жители столицы совершили более семи тысяч платежей с момента начала работы благотворительного сервиса на mos.ru. Общая сумма составила около двух миллионов рублей.

Отмечается, что все вырученные средства направлены на благотворительные программы московских некоммерческих организаций (НКО).

Благодаря этому осуществляется социально-психологическая реабилитация для людей с инвалидностью, оказывается помощь беременным женщинам и мамам, находящимся в трудной ситуации. А также проводятся программы оказания гуманитарной помощи и помощи тяжелобольным детям. Жители столицы сами могут выбирать, кому они желают помочь, а также самостоятельно устанавливают сумму пожертвований.

Директор фонда «Спешите делать добро!» Татьяна Иванова отметила, что за время пандемии финансовая помощь упала почти до нуля.

— Мы надеемся, что с помощью сервиса сможем собирать необходимые нам суммы. Даже если горожане будут регулярно жертвовать 10 рублей, это будет замечательным подспорьем, — подчеркнула Иванова.

Уточняется, что совершить перевод средств можно и в пользу фондов, занимающихся защитой бродячих животных, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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