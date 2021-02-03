Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Более семи тысяч платежей совершили москвичи на благотворительном сервисе
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Более семи тысяч платежей совершили москвичи на благотворительном сервисе

Ксения Монахова

Город

Жители столицы совершили более семи тысяч платежей с момента начала работы благотворительного сервиса на mos.ru. Общая сумма составила около двух миллионов рублей.

Отмечается, что все вырученные средства направлены на благотворительные программы московских некоммерческих организаций (НКО).

Благодаря этому осуществляется социально-психологическая реабилитация для людей с инвалидностью, оказывается помощь беременным женщинам и мамам, находящимся в трудной ситуации. А также проводятся программы оказания гуманитарной помощи и помощи тяжелобольным детям. Жители столицы сами могут выбирать, кому они желают помочь, а также самостоятельно устанавливают сумму пожертвований.

Директор фонда «Спешите делать добро!» Татьяна Иванова отметила, что за время пандемии финансовая помощь упала почти до нуля.

— Мы надеемся, что с помощью сервиса сможем собирать необходимые нам суммы. Даже если горожане будут регулярно жертвовать 10 рублей, это будет замечательным подспорьем, — подчеркнула Иванова.

Уточняется, что совершить перевод средств можно и в пользу фондов, занимающихся защитой бродячих животных, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Анастасия Ракова рассказала об итогах проекта «Мой социальный центр» за 2020 год

благотворительный фондпожертвованиеблаготворительность
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вместо эмоций один сплошной мат

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Родитель, учитель, советник: кто отвечает за воспитание детей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Назло русским умереть от ковида

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Человек беспримерной верности: памяти Василия Ланового

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Вот она — национальная идея

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не на тех нападаете: как защитить врачей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Спасет ли сепарация семью

Все мнения
О проекте