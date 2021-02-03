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Почти шесть тысяч животных чипировали в столичных ветклиниках в 2020 году
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Почти шесть тысяч животных чипировали в столичных ветклиниках в 2020 году

Ксения Монахова

Город

Свыше 5,8 тысячи домашних животных чипировали в столичных государственных ветеринарных клиниках в 2020 году. Об этом в среду, 3 февраля, сообщили в пресс-службе комитета ветеринарии Москвы.

Отмечается, что за прошедший год было чипировано почти 3,7 тысячи собак и 1,9 тысячи кошек. Процедуру проводят не только для классических домашних животных. Чипировать можно и хорьков, енотов, сурикатов, рептилий, крупных попугаев и павлинов.

В пресс-службе подчеркнули, что идентификация собак в России является обязательной процедурой. А вот кошек предпочтительнее чипировать, если с животным регулярно путешествуют или вывозят на природу летом.

По словам председателя комитета ветеринарии Москвы Алексея Сауткина, наличие чипа у найденных собак и кошек упрощает поиск хозяев.

— Кроме того, наличие микрочипа поможет доказать право собственности на животное и может предотвратить его подмену, — добавил Алексей Сауткин.

Уточняется, что на данный момент на портале mos.ru функционирует сервис поиска пропавших домашних животных. Там можно разместить соответствующее объявление, сообщает агентство «Москва».

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