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Человек может находиться внутри загоревшегося склада в Красноярске
Фото: Пресс-служба МЧС России по Красноярскому краю

Человек может находиться внутри загоревшегося склада в Красноярске

Виктория Родимкина

Происшествия

Человек может находиться внутри горящего автомобильного склада в Красноярске. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС по Красноярскому краю в среду, 3 февраля.

Пожар произошел в здании склада автозапчастей на улице Калинина. Огонь распространился на площади 800 квадратных метров, позднее площадь пожара увеличилась до 3,5 тысячи «квадратов», кровля здания обрушилась. Администрация помещения заявляла, что внутри горящего здания никого нет.

Газодымозащитная служба занялась проверкой наличия людей в здании.

— По предварительным данным, внутри мог находиться человек, — уточнили в сообщении.

На месте возгорания работают 110 человек, задействовано также 33 единицы техники, добавили в ведомстве.

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