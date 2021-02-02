Власти Москвы прокомментировали информацию о пожаре в центре «Полярная звезда» 

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Россия, Москва, Полярная улица, 54к3 Карта всех событий

Во вторник, 2 февраля, в центре содействия семейному воспитанию «Полярная звезда» произошло возгорание. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Отмечается, что в здании установлена автоматическая система безопасности. Сразу же началась эвакуация детей и персонала. В момент возгорания в центре находились 36 детей и 15 сотрудников. Все они оперативно эвакуированы. В результате пожара никто не пострадал.

Дети и сотрудники центра размещены в ближайшем образовательном учреждении, где созданы все условия для комфортного размещения людей. Дети чувствуют себя хорошо, с ними находятся воспитатели. К школе отправляются автобусы для перевозки детей и персонала в другой центр содействия семейному воспитанию (ЦССВ) «Каховские ромашки».

Пожарные ликвидировали возгорание.

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