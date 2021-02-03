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Иммунолог Болибок развеял популярные мифы о вакцинации от коронавируса
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Иммунолог Болибок развеял популярные мифы о вакцинации от коронавируса

Виктория Родимкина

Здоровье

Врач-иммунолог Владимир Болибок призвал россиян не доверять распространенным в стране мифам о вакцинации от коронавируса.

Он отметил, что перед прививкой нет смысла сдавать анализы на антитела, так как их наличие никак не помешает действию вакцины.

— Отказываться от прививки не стоит даже тем, кто уже перенес коронавирусную инфекцию. Со временем количество антител к COVID-19 уменьшается и возникает опасность повторного заражения, — заявил врач.

По его словам, мифом является также и то, что после первого этапа вакцинации иммунитет снижается и опасность заразиться коронавирусом растет. Врач пояснил, что после прививки у человека может повыситься температура, но это никак не влияет на выработку иммунитета.

Также Владимир Болибок уточнил, что перед вакцинацией необязательно сдавать тест на COVID-19, так как прививка во время бессимптомного течения коронавируса не принесет никакого вреда.

Иммунолог также опроверг информацию о том, что при употреблении алкоголя вакцина перестает действовать. Однако, добавил врач, после прививки даже небольшие дозы алкоголя могут привести к отравлению, сообщает «АиФ».

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