Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Водитель иномарки насмерть сбил пешехода на Варшавском шоссе
Фото: mos.ru

Водитель иномарки насмерть сбил пешехода на Варшавском шоссе

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Варшавское шоссе, 129к2Карта всех событий

В Москве водитель легкового автомобиля насмерть сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Министерства внутренних дел РФ по столице в среду, 3 февраля.

Отмечается, что инцидент произошел около дома № 129, корпус 2, на Варшавском шоссе вечером 2 февраля.

Так, 25-летний водитель наехал на мужчину, личность которого не установлена. Пострадавший от полученных травм скончался на месте.

Полиция проводит проверку, уточнили в ведомстве.

Читайте также: Сотрудник ДПС пострадал при столкновении пяти автомобилей на Кутузовском проспекте

смерть пешеходаиномаркаДТП
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вместо эмоций один сплошной мат

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Родитель, учитель, советник: кто отвечает за воспитание детей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Назло русским умереть от ковида

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Человек беспримерной верности: памяти Василия Ланового

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Вот она — национальная идея

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не на тех нападаете: как защитить врачей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Спасет ли сепарация семью

Все мнения
О проекте