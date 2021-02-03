Водитель иномарки насмерть сбил пешехода на Варшавском шоссе

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Россия, Москва, Варшавское шоссе, 129к2 Карта всех событий

В Москве водитель легкового автомобиля насмерть сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Министерства внутренних дел РФ по столице в среду, 3 февраля.

Отмечается, что инцидент произошел около дома № 129, корпус 2, на Варшавском шоссе вечером 2 февраля.

Так, 25-летний водитель наехал на мужчину, личность которого не установлена. Пострадавший от полученных травм скончался на месте.

Полиция проводит проверку, уточнили в ведомстве.

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