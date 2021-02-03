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Новый спортивный конкурс «Лед» стартовал в столичных школах
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Новый спортивный конкурс «Лед» стартовал в столичных школах

Ксения Монахова

Город

Новый спортивный конкурс «Лед» стартовал в московских школах. Об этом в среду, 3 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Конкурс пройдет среди школьников Москвы в трех категориях: 1-4-е классы, 5-8-е классы, 9-11-е классы. Для того, чтобы принять участие в соревновании, ученикам нужно записать на видео свои творческие номера на льду. Девочки должны показать элементы фигурного катания, а мальчики — хоккей с клюшкой и шайбой.

Отмечается, что перед выполнением элементов на видео нужно назвать свою фамилию, имя, номер школы и класса.

— Зимние виды спорта очень популярны среди московских школьников. А сколько детей проводят выходные с родителями на катках! Продемонстрировать свое мастерство на льду и записать творческие номера с элементами из фигурного катания и хоккея смогут все ребята — участники конкурса. Подобный проект мы проводим впервые, но уверены, что он получится красивым и запоминающимся, — отметил директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

Ролики для конкурса можно разместить в социальных сетях «Вконтакте», «Фейсбук» или «Инстаграм» с хештегами #ПатриотСпорт и #НашЛед. Помимо этого, ученики должны зарегистрироваться на сайте центра «Патриот.Спорт» и подписаться на соцсети. Конкурс будет проходить до 10 марта. По итогам всех победителей наградят кубками и медалями, а 10 лучших пар получат памятные призы.

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