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Онлайн-фестиваль социальных проектов для школьников пройдет в Москве
Фото: Василий Плиткин, «Вечерняя Москва»

Онлайн-фестиваль социальных проектов для школьников пройдет в Москве

Ксения Монахова

Город

На базе Московского центра развития кадрового потенциала образования 24 февраля пройдет онлайн-фестиваль социальных проектов школьников. Об этом в среду, 3 февраля, рассказали в столичном департаменте образования и науки.

Отмечается, что мероприятие пройдет в рамках «Молодежного профильного клуба», основная цель которого — сформировать у обучающихся активную гражданскую позицию и привлечь внимание к решению актуальных социальных задач.

Участие в фестивале поможет столичным школьникам не только показать свои творческие способности, но и освоить навык работы в команде и отточить лидерские качества. Творческие проекты могут быть коллективными и индивидуальными. Главная задача — отразить любую социальную проблему и предложить способы ее решения.

Для школьников на выбор представят шесть специальных тем: «Город для жизни», «Без прошлого будущего нет», «Я за ЗОЖ», «Молодежь о важном», «Доброта спасет мир», «Моя инициатива».

Участники могут представить свои проекты до 20 февраля. Сам фестиваль состоится 24 февраля в режиме онлайн. В результате конкурса будут выделены победители в пяти номинациях, они получат сертификаты, памятные призы и подарки. Пройти регистрацию для участия в фестивале можно на сайте центра в разделе «Молодежный профильный клуб».

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