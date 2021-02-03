Психолог рассказала, какой подарок не стоит дарить мужчине

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Кандидат психологических наук Юлия Кочетова рассказала в преддверии Дня всех влюбленных о том, что не стоит преподносить мужчине в качестве подарка сертификаты на покупки, так как те с неохотой посещают магазины.

По ее словам, представители сильного пола гораздо охотнее получат в подарок конкретное изделие. Например, свитер, шарф или перчатки. Длительный выбор подарка в магазине удручает мужчин, и обычно они предпочитают дожидаться вторую половинку в кафе, пока та совершает покупки.

— Здорово подарить что-то такое, что будет приятной обновкой, тем более вы продемонстрируете, что знаете вкусовые предпочтения своего партнера и можете с легкостью подобрать для него красивую одежду. Подарок, который действительно важен и приятен. При этом если у вашего мужчины есть какое-то экстремальное хобби, вы все же можете подарить и сертификат. Например, на прыжок с парашютом, обучение катанию на сноуборде, мотоцикле или карте. Но это если вы знаете своего партнера и четко осознаете, что он будет рад этому, — цитирует Кочетову АГН «Москва».

Как утверждает психолог, подарок должен свидетельствовать о том, что при его выборе учитывались предпочтения партнера.

В целом мужчины получают радость от подарка, который можно использовать на практике, добавила специалист.

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