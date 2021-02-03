Названа вероятная причина пожара в детском доме на северо-востоке Москвы

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Россия, Москва, Полярная улица, 54к3 Карта всех событий

Причиной пожара в детском доме на северо-востоке Москвы, предположительно, могла стать неисправность электрооборудования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб в среду, 3 февраля.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло в здании детского дома по адресу улица Полярная, дом № 54, строение 3. Всех детей и сотрудников эвакуировали, при пожаре никто не пострадал.

— Предварительная причина возгорания — неисправность электропроводки, — говорится в сообщении.

Источник агентства добавил, что рассматриваются и другие версии пожара.

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