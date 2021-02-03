Электронные рецепты на лекарства начали принимать в столичных аптеках

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Свыше 750 столичных аптек начали принимать электронные рецепты на лекарства, получить препарат можно с помощью QR-кода. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду, 3 февраля.

— Теперь москвичи могут получить выписанные врачом лекарства, предъявив QR-код на экране мобильного устройства, — сказала заммэра.

Она отметила, что эта опция уже доступна во всех аптеках департамента здравоохранения Москвы, а также в некоторых коммерческих организациях.

Выписывать электронный рецепт могут только сотрудники городских поликлиник. Его заверяют электронной подписью врача. В столице планируют также оставить услугу по оформлению традиционного бумажного рецепта, сообщает Интерфакс.

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