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Электронные рецепты на лекарства начали принимать в столичных аптеках
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Электронные рецепты на лекарства начали принимать в столичных аптеках

Виктория Родимкина

Город

Свыше 750 столичных аптек начали принимать электронные рецепты на лекарства, получить препарат можно с помощью QR-кода. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду, 3 февраля.

— Теперь москвичи могут получить выписанные врачом лекарства, предъявив QR-код на экране мобильного устройства, — сказала заммэра.

Она отметила, что эта опция уже доступна во всех аптеках департамента здравоохранения Москвы, а также в некоторых коммерческих организациях.

Выписывать электронный рецепт могут только сотрудники городских поликлиник. Его заверяют электронной подписью врача. В столице планируют также оставить услугу по оформлению традиционного бумажного рецепта, сообщает Интерфакс.

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Анастасия Раковааптекалекарства по рецептам
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