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Более 30 видов субсидий предоставят аграриям Подмосковья в 2021 году
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Более 30 видов субсидий предоставят аграриям Подмосковья в 2021 году

Елена Фролова

Общество

Свыше 30 видов субсидий предусмотрено для агропромышленного комплекса (АПК) Московской области в 2021 году. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное министерство сельского хозяйства.

— Поддержку предоставят не только для сельскохозяйственного производства, но и для стимулирования приоритетных подотраслей, — отметил исполняющий обязанности главы ведомства Сергей Воскресенский.

Он уточнил, что на территории региона будут поддерживать тех, кто занимается производством зерновых культур, молока, овощей открытого грунта и плодово-ягодных насаждений. Особое внимание подмосковные власти уделят субсидированию агротехнологических работ и племенного животноводства.

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