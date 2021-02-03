Более 30 видов субсидий предоставят аграриям Подмосковья в 2021 году

Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Свыше 30 видов субсидий предусмотрено для агропромышленного комплекса (АПК) Московской области в 2021 году. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное министерство сельского хозяйства.

— Поддержку предоставят не только для сельскохозяйственного производства, но и для стимулирования приоритетных подотраслей, — отметил исполняющий обязанности главы ведомства Сергей Воскресенский.

Он уточнил, что на территории региона будут поддерживать тех, кто занимается производством зерновых культур, молока, овощей открытого грунта и плодово-ягодных насаждений. Особое внимание подмосковные власти уделят субсидированию агротехнологических работ и племенного животноводства.

Читайте также: Площадь посевных земель в Подмосковье увеличится в 2021 году на 46 тысяч гектаров