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«Это кошмар»: Собчак рассказала о своих «странных» денежных тратах
Фото: youtube.com / Ксения Собчак

«Это кошмар»: Собчак рассказала о своих «странных» денежных тратах

Виктория Федотова

Звезды

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак заявила, что у нее есть «странные» траты, однако она считает, что откладывать деньги нужно всегда.

— Я люблю тратить, но иногда делаю странные траты. Например, одежда. Это кошмар, я стараюсь не смотреть в графу, сколько в месяц я трачу на одежду, мне стыдно, потому что я это не успеваю носить. У меня нет столько времени нет, — отметила собеседница.

По ее словам, у нее нет времени, чтобы носить очередное платье со стразами, потому что она «пашет как лошадь», но это компульсивные покупки.

— Могу дать совет шопоголикам. Рассчитывайтесь кэшем в магазине, чтобы видеть, сколько вы денег тратите. Это очень помогает, — подытожила Собчак.

Интервью опубликовано на YouTube-канале Дмитрия Тостякова.

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