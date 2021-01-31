Финансовый эксперт назвала лучший способ вложения 100 тысяч рублей

Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Сто тысяч рублей являются неплохой суммой для создания инвестиционного портфеля. Финансовый советник Анна Харченко сообщила, как лучше всего вложить эти средства.

Она пояснила, что выбор бумаг для инвестиционного портфеля зависит от множества факторов, в частности, срока вложения, желаемой доходности, отношения к риску, состоятельности и источников дохода. Так, при низкой склонности к риску и для короткого срока инвестирования стоит обратить внимание на ОФЗ — государственные облигации. В отличие от вклада, их можно в любое время продать, сохранив при этом проценты.

Также Харченко сообщила, что гораздо большую доходность могут принести корпоративные облигации, но они же несут и больше рисков. Это же касается и акций российских компаний, в частности, в нефтегазовом и металлургическом секторе. Российский рынок «один из самых щедрых» на дивиденды, отметила эксперт.

Еще один вариант инвестирования — это биржевые фонды на интересующие рынки. Но сначала необходимо изучить принципы работы инструментов на рынке ценных бумаг, так как деньги можно потерять, передает агентство «Прайм».

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