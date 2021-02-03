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«Самолет сегодняшнего дня»: Псаки перепутала боинг и космические силы США
Фото: youtube.com / Matt Lewis

«Самолет сегодняшнего дня»: Псаки перепутала боинг и космические силы США

Елена Фролова

Политика

Названия перспективных Космических сил США и президентского самолета перепутала пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

Конфуз случился во время пресс-конференции. Один из журналистов задал вопрос о развитии американских космических сил Space Force. В свою очередь Дженнифер Псаки решила, что речь идет о самолете президента США, называющемся Air Force One.

— О, Space Force! Это самолет сегодняшнего дня! Интересный вопрос, я с удовольствием уточню у нашего контактного лица от Space Force, — отметила пресс-секретарь.

Ответ не удовлетворил представителя прессы, однако он не стал ничего уточнять и сел на место. Зато произошедшее начали бурно обсуждать в интернете. Пользователи иронично высмеивают новый военный самолет Space Force. Некоторые даже выдвинули предположения о том, что этот несуществующий беспилотник является большой «угрозой для России». Есть и те, кто отметил, что «самолет сегодняшнего дня может приплыть к берегам Белоруссии».

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конфузСШАДженнифер Псаки
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