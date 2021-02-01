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Белый дом призвал военных в Мьянме отпустить задержанных чиновников
Фото: youtube.com

Белый дом призвал военных в Мьянме отпустить задержанных чиновников

Виктория Родимкина

В мире

Соединенные Штаты Америки обеспокоены ситуацией, которая произошла в Мьянме, и грозят последствиями военным, арестовавших государственных лидеров. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

— США обеспокоены сообщениями о том, что бирманские военные предприняли шаги, чтобы подорвать демократическую передачу власти, в том числе и сообщениями об аресте госсоветника Аун Сан Су Чжи и других гражданских официальных лиц в Бирме, — заявила пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что президент Мьянмы Вин Мьин, а также госсоветник, министр иностранных дел и глава правящей партии Мьянмы «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи были задержаны. Военные ввели в стране чрезвычайное положение и взяли власть в свои руки.

Джен Псаки сообщила, что о случившемся проинформировали президента США Джо Байдена. Она также отметила, что Штаты продолжают поддерживать демократические институты Мьянмы и призывают военных немедленно освободить заключенных.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что Америка предпримет действия в отношении тех, кто ответственен за любые попытки изменить результат недавних выборов в Мьянме, сообщает РИА Новости.

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Белый дом СШАСШАДжен Псаки
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