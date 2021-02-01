Антониу Гутерреш отреагировал на задержание руководителей Мьянмы

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отреагировал на задержание госсоветника Мьянмы, а также президента этой страны. Об этом сообщается в заявлении официального представителя генсекретаря Стефана Дюжаррика.

Ранее сообщалось, что президент Мьянмы Вин Мьин, а также госсоветник, министр иностранных дел и глава правящей партии Мьянмы «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи были задержаны. Военные ввели в стране чрезвычайное положение и взяли власть в свои руки.

— Генеральный секретарь решительно осуждает задержание государственного советника Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьин и других политических лидеров накануне открытия сессии нового парламента Мьянмы, — заявил Дюжаррик.

Он отметил, что генсек ООН призывает военных уважать волю народа Мьянмы и придерживаться демократических норм. Также Гутерреш призвал решать все разногласия путем мирного диалога. Генсек считает, что эта ситуация представляет собой серьезный удар по демократическим реформам в Мьянме, передает РИА Новости.

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