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Генсек ООН призвал Москву и Вашингтон продолжить путь ядерного разоружения
Фото: twitter.com/aa_balkans

Генсек ООН призвал Москву и Вашингтон продолжить путь ядерного разоружения

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и Соединенные Штаты Америки после продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3) двигаться дальше по пути ядерного разоружения.

Он заявил, что продление соглашения между Москвой и Вашингтоном было «жизненно необходимо».

— Но также жизненно необходимо наверстать упущенное и добиться прогресса в отношении ядерного нераспространения и разоружения, — цитирует Антониу Гутерриша ТАСС.

Ранее стало известно, что Россия и США договорились о продлении соглашения на условиях Москвы.

СПРАВКА «ВМ»

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3) был заключен между США и Россией в 2010 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы так, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Ранее по теме:

Президент РФ заявил, что продление ДСНВ является шагом в верном направлении

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ООНСШАСНВ-3
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