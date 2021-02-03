Стало известно о судьбе пойманного в Подмосковье волка

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Вакцинацию от бешенства провели волку, который был найден в подмосковном Одинцове. Зверя поставили на двухмесячный карантин. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Минсельхоз.

Специалисты поймали животное 15 января возле станции Голицыно. У него была травма передней лапы. Ветеринары оказали ему необходимую медицинскую помощь. По предположениям, «серый» мог сбежать из какого-то частного питомника, однако хозяин пока не объявился.

— В настоящее время волк находится в индивидуальном вольере. Его разместили в питомнике для собак. Он хорошо кушает, ведет себя активно и дружелюбно, — рассказал исполняющий обязанности главы ведомства Сергей Воскресенский.

Спикер также добавил, что нельзя держать в домашних условиях диких животных. Если владельцев волка отыщут, то им будет выписан штраф.

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