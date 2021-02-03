Пьяный мужчина напал на своих соседей в столичном районе Текстильщики

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Саратовская улица Карта всех событий

В районе Текстильщики участковый задержал 40-летнего мужчину, подозреваемого в совершении разбойного нападения.

Ранее с заявлением в полицию обратились 53-летний и 67-летний жители дома на Саратовской улице. Они сообщили, что в их коммунальную квартиру пришел малознакомый пьяный сосед. Он начал угрожать и требовать деньги, а затем набросился на мужчин с кулаками. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия. Сосед, вернувшийся с работы, вызвал скорую.

Подозреваемый был задержан по месту жительства. Им оказался 40-летний неоднократно судимый мужчина. Заведено дело по статье «Разбой», мужчину заключили под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу Москве.

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