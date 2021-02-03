«Абсолютно счастлив»: солист «Непары» купил квартиру за 15 миллионов рублей

Фото: Из личного архива Александра Шоуа

Солист «Непары» Александр Шоуа переехал вместе с женой и дочерью в новую квартиру в элитном жилищном комплексе в деревне Рассказовке.

Новое жилье площадью 111 квадратных метров певец приобрел еще на стадии строительства. Известно, что его стоимость составила порядка 12–15 миллионов рублей.

Как признается Шоуа, теперь он по утрам просыпается счастливым.

— Мне нравится, что здесь много света, прекрасные соседи, парк вокруг дома, где можно проводить время с родными. Кстати, направление выбрал такое, потому что всю сознательную жизнь провел на юго-западе. Сейчас абсолютно счастлив, новые эмоции. Ощущение, что удалось освежить давно погасшие краски: мы даже с женой стали больше внимания уделять друг другу, — цитирует артиста «СтарХит».

По словам исполнителя, он лишь недавно завершил ремонт и еще не успел обзавестись всей мебелью. Но для жизни в квартире уже есть все необходимое: кровать, кухня, стол и телевизор.

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