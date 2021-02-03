Работников офисного центра на Ленинградском проспекте эвакуировали из-за пожара
Россия, Москва, Ленинградский проспект, 47с4Карта всех событий
В Москве началась эвакуация из офисного центра на Ленинградском проспекте из-за пожара. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы города в среду, 3 февраля.
— Идет эвакуация персонала офисного центра по адресу Ленинградский проспект, дом № 47, строение 4, — говорится в сообщении.
ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что спасены пять человек.
Площадь возгорания пока не установлена.
Позднее в пресс-службе ГУ МЧС России по городу факт возгорания подтвердили.
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