Работников офисного центра на Ленинградском проспекте эвакуировали из-за пожара

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Ленинградский проспект, 47с4 Карта всех событий

В Москве началась эвакуация из офисного центра на Ленинградском проспекте из-за пожара. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы города в среду, 3 февраля.

— Идет эвакуация персонала офисного центра по адресу Ленинградский проспект, дом № 47, строение 4, — говорится в сообщении.

ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что спасены пять человек.

Площадь возгорания пока не установлена.

Позднее в пресс-службе ГУ МЧС России по городу факт возгорания подтвердили.

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