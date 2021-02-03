СМИ: Трое пожарных пропали во время тушения возгорания на складе в Красноярске

Фото: Пресс-служба МЧС России по Красноярскому краю

В Красноярске во время тушения возгорания на складе автозапчастей пропали трое пожарных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах в среду, 3 февраля.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в здании склада автозапчастей на улице Калинина. Огонь распространился на площади 3,5 тысячи квадратных метров. По данным МЧС, в здании мог находиться человек.

— Звено газодымозащитной службы из трех человек не выходит на связь, — заявил источник агентства.

По его словам, пожарные около часа не выходят на связь с диспетчером.

Видео: Пресс-служба МЧС России по Красноярскому краю

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