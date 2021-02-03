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«Форма не соответствует содержанию»: Гузеева жестко ответила критикам своего питания
Фото: youtube.com / Красный квадрат

«Форма не соответствует содержанию»: Гузеева жестко ответила критикам своего питания

Виктория Федотова

Звезды

Российская телеведущая Лариса Гузеева опубликовала пост в соцсетях, в котором показала ужин своей дочери.

— Когда форма не соответствует содержанию. Нетерпеливая дочь решила, что и так ей красиво. Тартар из говядины (в интернете полно рецептов на любой вкус) и салат с дольками грейпфрута. На пальце родимое пятно. Знаю, что можно убрать лазером, но нам и так красиво. Всем любви и радости, — заявила Гузеева на своей странице в Instagram.

На Гузееву посыпался шквал негативных комментариев, она жестко ответила критикам. Например, на вопрос, как можно есть сырое мясо, она ответила: «Вилкой». На предложение добавить в салат орехи, Гузеева заявила, что «они все испортят» и ее семья не любит орехи ни в каких блюдах, кроме десертов.

Телеведущей напомнили о ее словах про голодание.

— Я, конечно, жутко извиняюсь, но кое-кто говорил, что уходит «в голод», — заявила подписчица.

На что Гузеева эмоционально возразила:

— Семья должна голодать вместе со мной?

Телеведущая неоднократно отвечала резко своим подписчикам, которые бестактно вели себя и задавали хамские вопросы о ее питании и жизни.

Читайте также: Гузеева поделилась с поклонниками своим блюдом для похудения

мнениехамствоЛариса Гузеева
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