«Форма не соответствует содержанию»: Гузеева жестко ответила критикам своего питания

Фото: youtube.com / Красный квадрат

Российская телеведущая Лариса Гузеева опубликовала пост в соцсетях, в котором показала ужин своей дочери.

— Когда форма не соответствует содержанию. Нетерпеливая дочь решила, что и так ей красиво. Тартар из говядины (в интернете полно рецептов на любой вкус) и салат с дольками грейпфрута. На пальце родимое пятно. Знаю, что можно убрать лазером, но нам и так красиво. Всем любви и радости, — заявила Гузеева на своей странице в Instagram.

На Гузееву посыпался шквал негативных комментариев, она жестко ответила критикам. Например, на вопрос, как можно есть сырое мясо, она ответила: «Вилкой». На предложение добавить в салат орехи, Гузеева заявила, что «они все испортят» и ее семья не любит орехи ни в каких блюдах, кроме десертов.

Телеведущей напомнили о ее словах про голодание.

— Я, конечно, жутко извиняюсь, но кое-кто говорил, что уходит «в голод», — заявила подписчица.

На что Гузеева эмоционально возразила:

— Семья должна голодать вместе со мной?

Телеведущая неоднократно отвечала резко своим подписчикам, которые бестактно вели себя и задавали хамские вопросы о ее питании и жизни.

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